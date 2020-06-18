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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 08:47

الجيش السوري يعزز قواته في 'عين عيسى' بانتظار الاوامر

الجيش السوري يعزز قواته في
وبحسب مصدر صحفي نقل عن مصادر في شرق الفرات أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي.

وبحسب الموقع فإن“ التعزيزات استقرت بالقرب من الطريق الدولية بين حلب والحسكة في شمال مدينة عين عيسى، التي تنتشر فيها أيضاً القوات الروسية منذ تشرين الأول الماضي”. واشتملت التعزيزات على مدفعية ميدان ثقيلة ومشاة ومدرعات.

وعلى صعيد متصل نقل الموقع عن مصادر، قولها إن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا والمتمركزة في ناحية تل أبيض قامت بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة عين عيسى بالتزامن مع وصول تعزيزات الجيش العربي السوري، من دون أن يسفر القصف عن أضرار”.

وكان الجيش السوري دخل إلى شرق الفرات، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري.
رقم : 869320
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