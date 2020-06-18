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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 08:54

الشيخ قاسم: نرفض أن يبقى لبنان تحت السيطرة ‘‘الإسرائيلية‘‘

الشيخ قاسم: نرفض أن يبقى لبنان تحت السيطرة ‘‘الإسرائيلية‘‘
وأضاف الشيخ نعيم قاسم: نحن ضد الاعتداء على الجيش والأمن والأملاك الخاصة والعامة ومسؤولية الدولة منع "الموتوسيكلات" واتّخاذ الإجراءات في حق أصحابها.

ولفت الشيخ قاسم في مقابلة مع LBCI إلى أن ما نراه اليوم من تداعيات وما وصلنا اليه في لبنان هو نتيجة تراكم وبنية النظام وليس نتيجة وجود حزب الله داخل الحكومة، مؤكداً أن على الحكومة أن تعمل بطريقة تنقذ البلد وقلنا مراراً إنّ الحاكم مسؤول والمصارف مسؤولة ولكن ليسا وحدهما المسؤولين.

وشدد الشيخ نعيم قاسم على الوحدة الوطنية وعلى الوحدة السنية الشيعية وأنه لن يكون هناك أي فتنة بين السنة والشيعة.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية سببها أميركا والأداء السيّء لبعض الجهات في لبنان وليس حزب الله من أخذ البلد إلى هذا المكان، مشيراً إلى أن الفقر الذي يزداد في لبنان سببه الفساد والأداء السياسي والضغوط الخارجية وليس الحزب من أوصل البلد إلى هذا التدهور.
رقم : 869325
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