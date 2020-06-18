الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 09:03

ايران تحذر وكالة الطاقة من مغبة التصرف دون بصيرة

ايران تحذر وكالة الطاقة من مغبة التصرف دون بصيرة
وورد في رسالة وجهها غريب آبادي الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن مجلس حكام الوكالة يعد الموقع الاخير للنزعة التعددية حيث استطاع الحفاظ على روحه الحقيقية خلال الاعوام الاخيرة.

وأضاف: إنه اذا لم يتصرف مجلس حكام الوكالة الدولية وفق البصيرة اللازمة خلال هذا الاسبوع فإنه سيتحول، للأسف، الى قصة منسية.

وكان غريب آبادي قد حذر مجلس حكام الوكالة الدولية خلال اجتماعه الموسمي يوم الثلاثاء الماضي من تسريب وكشف المعلومات السرية من قبل هذه المنظمة وبعض البلدان، لافتا الى ان الوكالة قامت بـ 33 عملية رقابة مكملة في منشآت ايران خلال العام الماضي.
رقم : 869331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
17 حزيران 2020
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
17 حزيران 2020
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
16 حزيران 2020
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
16 حزيران 2020
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين
16 حزيران 2020
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
16 حزيران 2020
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس