ايران تحذر وكالة الطاقة من مغبة التصرف دون بصيرة

وورد في رسالة وجهها غريب آبادي الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن مجلس حكام الوكالة يعد الموقع الاخير للنزعة التعددية حيث استطاع الحفاظ على روحه الحقيقية خلال الاعوام الاخيرة.



وأضاف: إنه اذا لم يتصرف مجلس حكام الوكالة الدولية وفق البصيرة اللازمة خلال هذا الاسبوع فإنه سيتحول، للأسف، الى قصة منسية.



وكان غريب آبادي قد حذر مجلس حكام الوكالة الدولية خلال اجتماعه الموسمي يوم الثلاثاء الماضي من تسريب وكشف المعلومات السرية من قبل هذه المنظمة وبعض البلدان، لافتا الى ان الوكالة قامت بـ 33 عملية رقابة مكملة في منشآت ايران خلال العام الماضي.