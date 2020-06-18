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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 09:05

المجرمان 'القحطاني' و'العسيري' يقيمان في أحد قصور 'نيوم'

المجرمان
وقال حساب العهد الجديد، المعني بكشف قضايا الفساد والاستبداد في المملكة العربية السعودية، في تغريدة : “المجرمان سعود القحطاني وأحمد عسيري في نيوم حالياً ويقيمان في أحد قصورها”.

المجرمان 'القحطاني' و'العسيري' يقيمان في أحد قصور 'نيوم'
والقحطاني وعسيري أقيلا من منصبيهما بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، حيث يتهم المسؤولان السعوديان بالتخطيط لعملية الاغتيال بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الحساب الشهير، مستذكرين السعودي عبد الرحيم الحويطي، الذي قتل على يد الأمن السعودي بعد رفضه تسليم منزله في نيوم.

المجرمان 'القحطاني' و'العسيري' يقيمان في أحد قصور 'نيوم'المجرمان 'القحطاني' و'العسيري' يقيمان في أحد قصور 'نيوم'
وتحاكم السعودية خمسة مسؤولين بجريمة مقتل جمال خاشقجي، في حين برأت كلاً من سعود القحطاني وأحمد العسيري من المشاركة بالجريمة، الأمر الذي أثاراً غضباً واستنكاراً دوليين.

ويبدو أن وجودهما بمنطقة نيوم يكشف عن مواصلة محمد بن سلمان الاستعانة بهما كمستشارين له، وتكليفهما بمهمة إخلاء أراضي الحويطات من سكانها تمهيداً لاستكمال مشروع مدينة نيوم، الذي راح ضحية رفضه عبد الرحيم الحويطي.

ويقدم مصمموا المدينة على أنها مدينة ضخمة خضراء وحديثة للغاية، اذ سيتم التنقل فيها عبر سيارات الأجرة الطائرة، وتوفير المدرسة من خلال تقنية الهولوغرام، وضبط درجة الحرارة بفضل نظام الاستمطار السحابي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات منتظمة.

وسيكون لـ”نيوم” وضع خارج الحدود الإقليمية، مما سيسمح لسكانها بتحرير أنفسهم من التشدد السعودي وارتداء الملابس كما يريدون أو حتى استهلاك الكحول.
رقم : 869334
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