تـأثير قانون قيصر على التعاون العسكري بين دمشق وموسكو

ومن اجل معرفة الموقف الروسي من تاثير قانون قيصر على علاقاتها مع سوريا وتعاونها العسكري معها لابد ان نطلع على ماتعلنه وزارة الخارجية الروسية او المسؤولين الروس بشكل عام بشان هذه القضية.



فقد أكدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا.



موقف عبر عنه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وقال : “نحن نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وغير شرعية إطلاقا”.



وتابع بوغدانوف: “سنواصل مساعدة الشعب السوري، ولدينا علاقة خاصة … مهامنا تبقى كما هي- مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية … وبالتالي سيستمر التعاون متعدد الأوجه بين دولتينا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من القيام بذلك”.



وزارة الخارجية الروسية اصدرت بيانا بخصوص القانون سيئ الصيت واعتبرت انه بسببه سيصبح آلاف السوريين البسطاء على حافة البقاء.



كما اوضحت الخارجية الروسية ان واشنطن تدرك تماما أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة مع القانون تاجديد المشؤوم أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية.



ونتيجة لذلك ، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء”.



ويهدف قانون قيصر الأمريكي إلى حرمان سوريا من استثمار نصرها العسكري الذي حققته على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.



والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.