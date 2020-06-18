تعرف على المحافظة السورية الخالية من 'كورونا'

فقد أكد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا لـصحيفة “الوطن” أن السويداء باتت خالية من الكورونا،



وأوضح أن ذلك تأكد بعد صدور نتيجة المسحة الثانية للمريض الذي كان معزولاً في القسم المختص بالمستشفى الوطني سلبية.



ودعا مهنا في تصريحه جميع أهالي المحافظة إلى عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لهذا الفيروس لا سيما في المرحلة المقبلة من حيث التباعد المكاني ، والعادات الصحية السليمة في العطاس والسعال ، وتعويد الأهل على نمط حياة يعتمد هذه الأسس.



وأكد مهنا أن أي المريض الذي يخرج من العزل الصحي هو ملزم بحجر منزلي طوعي لمدة أسبوعين كاملين .