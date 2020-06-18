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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 11:39

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل، واعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة القدس أبو ديس براء شكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

كما اقتحمت قوة للاحتلال بلدتي مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب صهيب وائل شماسنة من جيوس شمال شرق قلقيلية، ومحمود سميح شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل صوت بكثافة.

كما سلمت القوات الشاب قيس عودة من عزون شرق المدينة، بلاغًا لمراجعة شرطة الاحتلال، وأمهلته حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سائد الخطيب من قرية المزرعة الغربية، كما جرى اقتحام حي أم الشرايط في مدينة رام الله، واقتحمت قوات أخرى بلدة عين سينيا شمال شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بزعم حيازتها لسكين.

وفي نابلس، هاجم مجموعة من المستوطنين، مساء أمس، أطراف بلدة بورين جنوبي نابلس، وأضرموا النيران في بعض الحقول الزراعية فيها.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا المنطقة المحاذية لمدرسة بورين وجبل صوفان التي يقع فيها عدة منازل بعيدة عن البلدة، فيما هرع الشبان لنجدة السكان.

وفي جنين، اقتحمت قوة إسرائيلية "خاصة"، كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، منزل الشاب سليمان عدنان طزازعة في الحي الغربي لبلدة قباطية، واختطفوه، ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحركات المواطنين على مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس، الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وأوقفوا مركبات المواطنين، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا مفاجئًا على الطريق الرابط بين بلدتي جبع وصانور واحتجزت عشرات المركبات، وفتشتها واستجوبت راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.
رقم : 869376
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