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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 11:40

تصريح لغرفة تجارة دمشق بشأن مبادرة تخفيض الاسعار

تصريح لغرفة تجارة دمشق بشأن مبادرة تخفيض الاسعار
واعلن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان بأن متابعة مبادرات تخفيض الأسعار، ليست من اختصاص غرفة تجارة دمشق.

وبيّن أن الغرفة لا تستطيع أن تسأل أي تاجر طرح مبادرة عن مدى التزامه بها وقيامه بتخفيض الأسعار، وليس لدى الغرفة الكادر الكافي لمتابعة هذه الأمر إذ إن كادرها لا يتجاوز 30 شخصاً.

ولفت إلى أن الجو العام للاجتماع مع الوزير كان إيجابياً، وكان هناك تفهّم من قبله لمشكلات التجار، مع نيات لوضع يده بيد التجار لتخفيض الأسعار، وخصوصاً أن المشكلات دائماً تؤدي إلى رفع الأسعار.

وأكد أن أسعار مبيع الحلقة التجارية الأولى، التي تسمى حلقة تجار الجملة، بدأت بالانخفاض، وتوقع خلال عشرة أيام أن يلمس المستهلك هذا الانخفاض.
رقم : 869377
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