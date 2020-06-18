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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 13:50
صحة ایران تتحدث عن انخفاض اعداد الوفيات بکورونا
87 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الاصابة بفيرس كورونا، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في البلاد الى 9 الاف 272 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
869393
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