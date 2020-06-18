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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 13:50

صحة ایران تتحدث عن انخفاض اعداد الوفيات بکورونا

صحة ایران تتحدث عن انخفاض اعداد الوفيات بکورونا
87 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الاصابة بفيرس كورونا، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في البلاد الى 9 الاف 272 شخصا.
رقم : 869393
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