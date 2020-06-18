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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 15:33

الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية

الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
واستطاعت صواريخ كروز البحرية الايرانية المصنعة محليا، تدمير الاهداف المحددة على مسافة 280 كيلومترا والتي يمكن زيادتها.

وخلال التدريبات الدفاعية تم اطلاق صواريخ كروز (بر - بحر) و(بحر - بحر) بمديات قصيرة وبعيدة المدي من الاراضي الساحلية وسفن بحرية الجيش الايراني بالتزامن حيث نجحت في اصابة الاهداف المحددة بدقة بالغة.

وتمتاز تدريبات (شهداء رمضان الابطال) البحرية التي انطلقت في ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق عليه السلام (السادس من ائمة اهل البيت عليهم السلام) وفي ذكرى اربعينية شهداء سفينة كنارك التابعة لبحرية الجيش الايراني بأنها أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بمثيلاتها ونفذت لأول مرة بمثل هذه التركيبة.

وصنعت الصواريخ الجديدة المستخدمة في هذه التدريبات من قبل مصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع بحرية الجيش الايراني.

وعدّ مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، في تصريحه عند نهاية التدريبات، إطلاق صواريخ كروز الايرانية الجديدة خطوة تعزز الامل في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والردعية.

وأكد على مواصلة النهج الواضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي وقطع التبعية في التسليح بفضل جهود المختصين في وزارة الدفاع والمراكز المعرفية والخبراء المتفانين في الجيش وصنوف القوات المسلحة دون أدنى اهتمام بالحظر الجائر.

وعدّ الاطلاق الناجح لصواريخ كروز بعيدة المدة مؤشر واضح على التقدم اللافت الذي أحرزته القوات المسلحة والصناعات الدفاعية.

وفي ذات السياق وصف قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي نيل هذا النجاح الوطني الجديد بفضل جهود شبان ايران الغيارى يؤكد مرة اخرى تفوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة أي تهديدات جديدة ضد الدولة والشعب ويعزز روح الثقة بالنفس بين صفوف القوات المسلحة الايرانية.
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
رقم : 869409
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