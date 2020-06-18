الجيش اللبناني يوقف قيادي بجماعة داعش في عرسال

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، دهمت منزل المدعو (ج.ح) وأوقفته مع عدد من الأشخاص، لترؤسه مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش في عرسال وهو مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها: تواصله مع إرهابيين، إطلاق النار باتجاه مواطنين، تجارة أسلحة حربية وسرقة سيارات. وقد عثر في منزله على نفق يمتد من داخل المنزل إلى خارجه، وبداخله أسلحة حربية وذخائر ومتفجرات.
سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبوشر التحقيق"وكانت المديرية العامة للامن العام اعلنت عن توقيفها ثلاثة لبنانيين اعترفو بمبايعتهم تنظيم داعش الارهابي والعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في لبنان