بولتون: ترامب غيرمؤهل لمنصب الرئاسة

وفي وقت سابق شكك بولتون، بأهلية الرئيس دونالد ترامب على مقارعة ومناقشة نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يعرف مصالح بلاده، في قضايا الأمن الاستراتيجي.



كما شكك في قدرته على معالجة قضايا الأمن الدولي، وسخر من قلة خبرته في إبرام المعاهدات في هذا المجال.