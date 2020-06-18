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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 16:40

حماس تشكر الأردن لموقفه الرافض لخطة الضم

حماس تشكر الأردن لموقفه الرافض لخطة الضم
وقال الرّشق في تصريح صحفي له اليوم: "إنَّ حركة حماس تجدّد دعمها وإسنادها للموقف الأردني، في رفض هذا المشروع الخطير الذي يستهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وجزء من أراضي الأغوار، ويشكّل تهديداً وجودياًلحاضر ومستقبل فلسطين وقضيتها العادلة، وخطراً حقيقياً ضد الأردن الشقيق".

وأعرب الرشق عن استهجانه ورفضه لمحاولات بعض الأطراف ممارسة الضغط والابتزاز السياسي ضد الأردن بسبب موقفه الشجاع من رفض هذا المخطط الإجرامي، وكذا كل مشاريع الاحتلال التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا الرّشق الدول والحكومات العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود في رفض مخططات الاحتلال ومشاريعه في الضمّ والتهويد والاستيطان، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه مدافعاً عن حقوقه حتى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.
رقم : 869420
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