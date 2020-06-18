الوفاء للمقاومة: على القضاء محاسبة من تلاعب بسعر صرف الليرة

أكدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ انها "تلتزم التعاون الكامل والمطلق مع كل الجهود الهادفة الى ضبط الاستقرار الداخلي في ​لبنان​ و​قطع طريق​ الفوضى والفتن وذلك بالتواصل مع المرجعيات، والتواصل بحكمة سعياً لإرساء التهدئة وابقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الافرقاء التي تشاركنا الاهتمام لايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي نعاني منها"، مشيرة الى "ضرورة الاعتماد على النفس واستنفاد الجهود اللبنانية للبحث عن المسار الانتقاذي للبلاد، اضافة الى فتح افاق التعاون مع كل الاصدقاء".



ولفتت الكتلة الى انه "امام انكشاف الحقائق حيال فضيحة التلاعب بسعر صرف العملة اللبنانية التي تورط بها مصرف لبناني وصرافون حسب المعلومات، فمن واجبات ​القضاء​ المسارعة في محاسبة المرتكبين لهذه الجريمة الخطيرة والكبيرة وتبيان خيوط هذه العملية الداخلية والخارجية خصوصاً".