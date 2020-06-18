ترامب يدافع عن الشرطة الأميركية

ووجهت إلى الشرطي غاريت رولف الأربعاء تهمة القتل بعد خمسة أيام على وفاة الشاب الأسود رايشارد بروكس متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة، في حادثة أججت الاحتجاجات المعادية للعنصرية في الولايات المتحدة.



وأعلن ترامب خلال المقابلة على قناة “فوكس نيوز” أنه “وضع فظيع لكن لا يجوز مقاومة شرطي”.



وأضاف “آمل في أن ينال محاكمة عادلة لأن الشرطة تعامل بظلم في بلادنا”.



وأوضح “لكن مرة أخرى لا يمكن مقاومة شرطي بهذه الطريقة. ودار شجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيء جدا”.



وكشف فيديو أن الشرطي بعد أن أطلق النار على الرجل الأسود ركله في حين كان ممدا على الأرض وينزف.



وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو ما أثار موجة غضب في الولايات المتحدة وتظاهرات عمت كافة انحاء العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة.