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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 16:59

النخالة يستقبل وفداً لحركة حماس معزياً بوفاة رمضان عبدالله

النخالة يستقبل وفداً لحركة حماس معزياً بوفاة رمضان عبدالله
وقدم وفد حركة حماس التعازي لقيادة حركة الجهاد الإسلامي بوفاة الأمين العام السابق الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله تعالى، كما نقل الوفد تحيات وتعازي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكد الوفد على وقوف حركة حماس إلى جانب الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي في هذا المصاب الجلل، مشيداً بمناقب الراحل الكبير ودوره العظيم في مسيرة الجهاد والمقاومة، وحرصه على وحدة الصف الفلسطيني والتمسك بالحقوق والثوابت.

بدوره شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قيادة حركة حماس على تعاطفها ووقوفها إلى جانب حركة الجهاد في مصابها الأليم بالراحل الكبير، مؤكدًا على قوة العلاقة مع الإخوة في حركة حماس، ومشدداً على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا، وعودة اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.
رقم : 869427
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