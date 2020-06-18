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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 17:08

فرنجية: ندرس المشاركة باللقاء الوطني ببعبدا

فرنجية: ندرس المشاركة باللقاء الوطني ببعبدا
اعتبر رئيس ​سليمان فرنجية​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أن بري يمون أكثر من الحوار، وبري يؤكد أنه ليس الداعي ل​بعبدا​ لكنه بلغنا، ونحن ندرس المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، لكن المصلحة الوطنية والجو العام يقتضيان أن نتفاهم جميعا في البلد، ونحن ندرس موضوع تلبية الدعوة، والأكيد هو ضرورة التضامن الوطني، وسنرى مواقف باقي الكتل.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية حددت هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم الخميس 25 حزيران الجاري في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لاي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها".
رقم : 869434
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