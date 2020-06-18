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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 17:09

الحجر الصحي لضباط كبار وعشرات الجنود في جيش الاحتلال

الحجر الصحي لضباط كبار وعشرات الجنود في جيش الاحتلال
وذكر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أن 7 من الضباط الكبار من حملة رتبة لواء جرى الحجر عليهم، بينهم قائد المنطقة الجنوبية هرتسي هليفي، وقائد جيش الاحتلال في الضفة تمير يدعي، ورئيس شعبة الإشارة والدفاع من الهجمات الإلكترونية ليؤور كرملي وغيرهم.

كما تم الحجر على قائد فرقة غزة اليعيزر توليدانو وقائد فرقة "عيدن" المسؤولة عن الحدود مع مصر دافيد زيني، بالإضافة لقائد فرقة احتياط في الضفة الغربية.

وشمل الحجر أيضًا عشرات الضباط برتب مختلفة، والعشرات من الجنود، بينما لم تظهر أي أعراض عليهم، ويخضعون للفحص الدوري، وفق الناطق العسكري.
رقم : 869435
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