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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 17:38

ايران تقترح حلا عادلا للازمة النووية بالمنطقة

ايران تقترح حلا عادلا للازمة النووية بالمنطقة
ففي كلمته خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاق الضمانات النووية(ان بي تي) لايران اليوم الخميس ، أضاف كاظم غريب ابادي: أن التزامات البلدان في مجال الضمانات ليست بلا حدود ، مشيراً إلى أن إيران لا تفتح أراضيها بناءً على مزاعم الأعداء التي تمليها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع "إن المستوى الواسع للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتحقق بسهولة حتي يجري خفضه بسبب المصالح السياسية لبعض الدول.

وقال: "أود أن أشير إلى بعض أهم جوانب هذا التعاون على النحو التالي: إيران تنفذ البروتوكول الإضافي نتيجة للاتفاق النووي بشكل مؤقت وطوعي .
رقم : 869439
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