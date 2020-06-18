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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 18:11
لبنان: المدعي العام المالي يشتكي على مصرف SGBL
وأحال المدعي العام الملف الى قاضي التحقيق الأول بالأنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
869444
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