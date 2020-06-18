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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 18:14

الفتح يكشف عن سبب صمت كردستان العراق على اعتداءات تركية

الفتح يكشف عن سبب صمت كردستان العراق على اعتداءات تركية
وقال قدو  إن “صمت حكومة منطقة كردستان وقوات البيشمركة بشأن الاعتداءات التركية الأخيرة على قضاء سنجار يعود إلى النزاع القائم بين حزب العمل الكردستاني والحزب الديمقراطي الذي يحاول فرض سيطرته على القضاء”، لافتا إلى إن “حكومة المنطقة راضية عن تلك الهجمات للسيطرة على قضاء سنجار”.

وأضاف أن “صمت كردستان يشير إلى وجود ترحيب واتفاق مع تركيا على تنفيذ هذه الضربات على عدد من مناطق سنجار”، مبينا أن “البيشمركة والقوات الأمريكية قريبة من قضاء سنجار ومن المستبعد أن تنفذ تركيا هجوما دون الاتفاق عليه مسبقا”.

و اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، امس الاول الثلاثاء، القصف التركي الأخير على قضاء سنجار بأنه عمل مستفز، فيما أكد أن العراق سيتعامل مع القصف التركي وفق منظور الدبلوماسية.
رقم : 869445
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