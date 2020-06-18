ما هي رسائل اختبارات الجيش الايراني الصاروخية؟

بينما أعلن مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في السابق عن القيام بـ 50 تجربة صاروخية لهذه القوة على الأقل، أظهرت مناورة صاروخية لجيش الجمهورية الإسلامية امس أن عمليات تصنيع الصواريخ واختبارها وإطلاقها بشكل كامل وناجح لا يقتصر على قوة عسكرية واحدة في ايران وهذا يعني استعرض القدرات الصاروخية المحلية وتأكيد على أن هذا الإنجاز الدفاعي لن يتم التفاوض بشأنه تحت أي ظرف من الظروف.



- رغم أن وسائل الاعلام الاجنبية وقبل فترة اثارت قضية استهداف فرقاطة كنارك الايرانية بالخطأ أثناء مناورات في الخليج الفارسي وحاول الساسة الاجانب ووسائل الإعلام المرتبطة بهم استغلال الحادث لصالحهم واظهارها كعلامة ضعف في القوة الدفاعية والقتالية للجمهورية الإسلامية الايرانية الا ان اختبار صواريخ كروز الايرانية الصنع ذات مديات قصيرة وبعيدة في مناورة الجيش الإيراني يوم امس ونجاحها في اصابة الاهداف بدقة، أظهر مرة اخرى أن القوة الصاروخية الإيرانية نموذجية ولا يصيبها اي خلل.



-والجدير بالذكر ان نجاح مناورات الجيش الايراني يجدد التأكيد على ضرورة تحسين القدرات الدفاعية الايرانية وتعزيز قوة الردع.



-والتاكيد على ما اشرنا اليه سابقا من ضرورة تحسين القدرات الدفاعية عن طريق اجراء هكذا مناورات ينبه العدو ويدفعه الى إعادة النظر في حساباته.