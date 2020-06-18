الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 20:28

ما هي رسائل اختبارات الجيش الايراني الصاروخية؟

ما هي رسائل اختبارات الجيش الايراني الصاروخية؟
بينما أعلن مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في السابق عن القيام بـ 50 تجربة صاروخية لهذه القوة على الأقل، أظهرت مناورة صاروخية لجيش الجمهورية الإسلامية امس أن عمليات تصنيع الصواريخ واختبارها وإطلاقها بشكل كامل وناجح لا يقتصر على قوة عسكرية واحدة في ايران وهذا يعني استعرض القدرات الصاروخية المحلية وتأكيد على أن هذا الإنجاز الدفاعي لن يتم التفاوض بشأنه تحت أي ظرف من الظروف.

- رغم أن وسائل الاعلام الاجنبية وقبل فترة اثارت قضية استهداف فرقاطة كنارك الايرانية بالخطأ أثناء مناورات في الخليج الفارسي وحاول الساسة الاجانب ووسائل الإعلام المرتبطة بهم استغلال الحادث لصالحهم واظهارها كعلامة ضعف في القوة الدفاعية والقتالية للجمهورية الإسلامية الايرانية الا ان اختبار صواريخ كروز الايرانية الصنع ذات مديات قصيرة وبعيدة في مناورة الجيش الإيراني يوم امس ونجاحها في اصابة الاهداف بدقة، أظهر مرة اخرى أن القوة الصاروخية الإيرانية نموذجية ولا يصيبها اي خلل.

-والجدير بالذكر ان نجاح مناورات الجيش الايراني يجدد التأكيد على ضرورة تحسين القدرات الدفاعية الايرانية وتعزيز قوة الردع.

-والتاكيد على ما اشرنا اليه سابقا من ضرورة تحسين القدرات الدفاعية عن طريق اجراء هكذا مناورات ينبه العدو ويدفعه الى إعادة النظر في حساباته.
رقم : 869461
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
17 حزيران 2020
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
17 حزيران 2020
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
16 حزيران 2020
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران"
16 حزيران 2020
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟
16 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس