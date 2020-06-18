سوريا..بشرى سارة لسكان اللاذقية وريفها

وتبلغ التكلفة الإجمالية للسد أكثر من 5ر6 مليارات ليرة سورية ويخزن نحو 776ر1 مليون متر مكعب من المياه ويستهدف تأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة مع إمكانية إرواء 300 هكتار من الأراضي الزراعية ويبلغ ارتفاع جسم السد 70ر53 مترا.



وفي قرية الفلاح بريف اللاذقية الشمالي اطلع الوفد الوزاري على عدد من مواقع الإنتاج للمستفيدين من مشروع الزراعات الأسرية بالقرية.



ولفتت المهندسة رباب وردة رئيس دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية إلى أنه تم توزيع 8580 منحة في اللاذقية على ثلاث مراحل منها 1500 منحة في المرحلة الأخيرة مبينة أن حصة أهالي قرية الفلاح منها بلغت 112 منحة.



وأشارت خولة عبد الرحيم إحدى المستفيدات من المشروع إلى أن المنحة من شبكة ري حديثة وأصناف من البذار والدعم المتواصل من مديرية الزراعة ساعدتها مع أسرتها في تأمين احتياجاتها والتخفيف من حدة الظروف المعيشية الحالية وتحقيق مردود اقتصادي جيد عبر بيع الفائض.



واستمع الوفد خلال جولته على وحدات تصنيع محمية الفرنلق إلى شرح من العاملين في الوحدة التي تنتج مواد غذائية طبيعية والمراحل التي تمر بها عملية التصنيع للحصول على منتج عالي الجودة وأهمية المشروع في تمكين النساء الريفيات وخلق فرص عمل وتحسين الواقع الاقتصادي للأسر المستفيدة.



ونوه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بدور عمال الحراج في مديرية الزراعة في مواجهة الحرائق والتخفيف من أضرارها وجهودهم وتضحياتهم في هذا المجال حيث قدم عناصر دائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة بيانا عمليا لسرعة الاستجابة في التعامل مع الحرائق والحد من الخسائر الناجمة عنها.



وخلال الجولة اطلع الوفد الوزاري أيضا على مشروع مبنى تنمية مهارات طلاب المؤسسات التعليمية في برج القصب أحد مشاريع مديرية الزراعة في المحافظة والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 90 بالمئة قبل توقف الأعمال فيه عام 2013.



وقدم مدير الزراعة المهندس منذر خير بك عرضا عن أهمية المشروع وضرورة رصد الاعتمادات اللازمة لاستكماله ووضعه في الخدمة مع إمكانية الاستفادة منه في احتياجات تدريبية للعديد من الجهات العامة.



وفي المركز الإذاعي والتلفزيوني استمع الوفد من العاملين على واقع العمل في المركز واحتياجات تطويره بما فيها تثبيت العاملين وفق نظام البونات وتخفيض الحسم الضريبي على تعويض الاستكتاب.



وزير الإعلام عماد سارة أوضح أنه تم طرح موضوع تثبيت العاملين على البونات على لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء التي أبدت كل اهتمام بهذا الموضوع مشيرا إلى أن هذا الطلب المحق سيكون محط متابعة ودعم من الوفد الوزاري أمام مجلس الوزراء.



وبين الوزير سارة أن الجولة تهدف إلى الاطلاع على أرض الواقع وبشكل ميداني على مختلف القضايا مشددا في الوقت نفسه على أهمية دور الإعلام في نقل آلام وهموم الناس وإيصالها للمسؤول باستمرار وإلحاح لتلبيتها أو على الأقل للإجابة عليها موضحا أن الفريق الوزاري وعد بنقل القضايا التي طرحها المواطنون ومطالب الإعلاميين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.



من جهته لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الزيارة تضع آلية لمتابعة ومعالجة جميع المشاريع التي تم الاطلاع عليها في إطار دعم مختلف المشاريع والاستفادة من واقع العمل المنفذ والمقترحات لإيجاد مشاريع تنموية ملائمة.



وزار الوفد أيضا المكتبة المركزية بجامعة تشرين وعقد اجتماعا ضم عمداء الكليات وكوادر الجامعة الإدارية والتدريسية والحزبية بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والزراعة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ اللاذقية واميني فرعي الحزب بالجامعة واللاذقية ورئيس مجلس المحافظة بهدف تبادل الأفكار مع كوادر الجامعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية وأسس التنمية في ظل الظروف الحالية.



ويضم الوفد وزراء الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والثقافة والمالية والإعلام والسياحة والتعليم العالي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى محافظ اللاذقية وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي.