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الخميس 18 حزيران 2020 ساعة 20:35

في ظل التوتر.. كبار ضباط كوريا الجنوبية يدعون قواتهم للتأهب

في ظل التوتر.. كبار ضباط كوريا الجنوبية يدعون قواتهم للتأهب
وأمر كل من رئيس أركان الجيش الجنرال سوه ووك، والأميرال بو سوك-جونغ خلال اجتماع لكبار القادة الوحدات المرابطة على الجبهة الأمامية بالاستعداد الكامل لأي تطورات قد تحدث.

وقال كبار القادة العسكريين، إن "الجنود يجب أن يكونوا مستعدين ذهنيا ونفسيا للدفاع، وأنهم قادرون على الفوز في أي مواجهة".

ووصلت التطورات بين الكوريتين إلى مستويات عالية، حيث هددت بيونغ يانغ بإحباط جميع المشاريع المشتركة والقيام بعمل عسكري ضد ما وصفته بـ"العدو"، متحججة بفشل الجنوب في منع المنشقين من إرسال المنشورات التي تنتقد الزعيم الشمالي عبر الحدود.

وقامت كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية، وهو رمز للمصالحة أنشئ بعد إعلان "بانمونجوم"، الصادر بعد قمة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عام 2018.

وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو، اليوم الخميس، أن 'الرد سيكون بقوة دون تردد'، إذا قامت كوريا الشمالية بأي استفزازات عسكرية.
رقم : 869463
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