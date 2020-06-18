العثور على أسلحة وبنادق حربية من صناعة غربية بریف القنیطرة

وعثرت الجهات المختصة خلال عمليات التمشيط على أسلحة وذخائر منها غربي المنشأ في قرية الرفيد أقصى الريف الجنوبي للقنيطرة كانت وضعتها التنظيمات الإرهابية في مخبأ تحت الأرض حفرته في مكان منخفض تتجمع فيه مياه الأمطار في أحد الحقول الزراعية التابعة للقرية.



وذكر مصدر أن من بين الأسلحة رشاشات وبنادق حربية وذخائر متنوعة بعضها من صناعة غربية.



وتواصل الجهات المختصة عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي وعثرت في العشرين من نيسان الماضي على صواريخ وأسلحة وذخائر من بينها صواريخ مضادة للدبابات (مالوتكا) وقذائف (أر بى جى) وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.