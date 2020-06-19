?>?> الأردن يتجاوز الألف إصابة بكورونا - اسلام تايمز
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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 08:36

الأردن يتجاوز الألف إصابة بكورونا

الأردن يتجاوز الألف إصابة بكورونا
وأشارت الوزارة إلى أن “الحالات المسجلة اليوم، كانت واحدة منها محلية فقط، وهي مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، أما البقية فكانت لأردنيين قادمين من الخارج، ويقيمون في فنادق الحجر”.

وأكدت الوزارة، أنها “سجلت أيضا، 4 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء”.

وأوضحت أنه “تم إجراء 8230 فحصا مخبريا اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 310732 فحصا”.

ودعت الصحة الأردنية المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق “أمان” بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجه فورا إلى المراكز الطبية المختصة للكشف عن حالتهم الصحية.
رقم : 869507
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