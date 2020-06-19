?>?> تركيا تكشف عن نوايا جديدة تجاه ادلب - اسلام تايمز
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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 08:37

تركيا تكشف عن نوايا جديدة تجاه ادلب

تركيا تكشف عن نوايا جديدة تجاه ادلب
وقال جاويش أوغلو في حديث للتلفزيون المحلي ردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستزيل نقاط المراقبة من محافظة إدلب: "نسعى الآن إلى تحويل منطقة إدلب إلى منطقة آمنة ونناقش هذا الموضوع حاليا".

وأضاف: "عندما نحول إدلب إلى منطقة آمنة سيفكر جيشنا بطريقة استراتيجية وسيتمركز بشكل مختلف في المنطقة حسب الحاجة للمراقبة".

وقال: "إن الجيش التركي ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المعنية هم من سيقررون أين ستتمركز نقاط المراقبة وكيف وأين سيعمل الجنود الأتراك والاستخبارات في المنطقة بعد بسط الأمن في المنطقة ولكن حاليا يواصلون عملهم في أماكن تمركزهم".

وأكد: "من الممكن أن تجري ترتيبات جديدة حسب الوضع الجديد في المنطقة أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هنا".
رقم : 869508
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