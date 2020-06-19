سائرون تصف خطوات الكاظمي للإصلاح الإداري بـ'الجريئة'

وقال عضو مجلس النواب عن التحالف محمد الغزي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "حكومة الكاظمي تسير بخطوات صحيحة باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين من خلال التأكيد على اجراء انتخابات نزيهة".



وأضاف الغزي ان "مجلس الوزراء بقراراته الأخيرة ناقش الوضع الاقتصادي ووضع منهجية لمعالجة موضوع المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات وبدء الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وفي الوزارات وهذا يصب بمصلحة الجمهور والمتظاهرين".



وأشار الى ان "رئيس الوزراء بدأ يتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الاصلاح الاداري داخل الدولة ومؤسساتها، وتحالف سائرون مؤيد لخطوات الكاظمي في تلبية مطالب المتظاهرين وبناء دولة مؤسسات حقيقية وصحيحة".



واكد تحالف سائرون، في وقت سابق، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.