?>?> ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه - اسلام تايمز
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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 08:53

ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه

ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
وأشار ظريف في تغريدة على "تويتر"، وجهها إلى مجلس محافظي الوكالة إلى "السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من 2016 إلى 2019"، وكتب أن "على مجلس محافظي الوكالة عدم السماح للأعداء بتعريض المصالح العليا لإيران للخطر".

وأضاف: "لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها، توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل".

ذكر أنه "ليس لدينا ما نخفيه"، وأن "معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الأخيرة من تاريخها، أجريت في إيران".

وشدد ظريف، على أن "الحل المقبول ممكن، لكن القرار الذي قد يصدر سيدمر الحل".
رقم : 869514
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