?>?> أستراليا تعلن تعرض جميع مؤسساتها الحكومية لهجوم إلكتروني - اسلام تايمز
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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 08:54

أستراليا تعلن تعرض جميع مؤسساتها الحكومية لهجوم إلكتروني

أستراليا تعلن تعرض جميع مؤسساتها الحكومية لهجوم إلكتروني
وقال موريسون الخميس إن "المؤسسات الأسترالية من القطاعين الحكومي والخاص تتعرض في الوقت الحالي لهجوم سيبراني ماكر ومعقد مدعوم من كيان أجنبي.. هذا النشاط يستهدف كافة المؤسسات من جميع القطاعات على كل المستويات، وبينها المؤسسات الحكومية والمنظمات السياسية والتعليمية وقطاع الصحة ومقدمو الخدمات الأساسية ومشغلو البنية التحتية الحيوية الأخرى".

وأضاف أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران إلى أن وراءه جهة مدعومة من دولة، مؤكدا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور.

وتابع قائلا: "حماية الاقتصاد الأسترالي والأمن القومي والسيادة هي أولوية قصوى لحكومتي".

وأكد أن هذه الهجمات واسعة النطاق لم تسفر عن "أي خروقات كبيرة للبيانات الشخصية".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية الأسترالية تعمل بشكل وثيق مع حلفاء البلاد وشركائها للتعامل مع هذه الهجمات.

وقال: "تحدثت مع (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون الليلة الماضية وبحثنا مجموعة من الأمور، بما في ذلك هذه المسألة".

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين وراء الهجوم، قال موريسون إن الحكومة الأسترالية "لا تصدر أي تعليق علني على هذه المسائل".

وقال: "لن نذهب إلى أبعد من ذلك. لا يمكنني التحكم في التكهنات التي قد ينخرط فيها الآخرون".
رقم : 869516
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