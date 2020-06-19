بولتون: ترامب غير مؤهل للرئاسة

وأضاف بولتون في مقابلة مع "إيه.بي.سي نيوز": "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب... لا أظن أن لديه الكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة".



وكان بولتون أحد صقور السياسة الخارجية الأمريكية لمدة طويلة، وغادر البيت الأبيض في سبتمبر.



وفي أجزاء من روايته لأحداث دارت في الكواليس، اتهم بولتون الرئيس بارتكاب أخطاء فادحة سعيا للفوز بولاية رئاسية جديدة، منها أنه طلب صراحة مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ له في الفوز.



واستشهد بولتون في مذكراته بالكثير من المحادثات التي أبدى فيها ترامب "سلوكا غير مقبول على الإطلاق على نحو قوض شرعية الرئاسة ذاتها".



وأثارت الاتهامات غضب ترامب الذي انتقد شخصية بولتون ووصف مستشاره السابق بأنه "كاذب" و"غبي".