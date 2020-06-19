?>?> استدعاء حفتر وداعميه في دعوى ضده امام القضاء الامريكي - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 09:00

استدعاء حفتر وداعميه في دعوى ضده امام القضاء الامريكي

استدعاء حفتر وداعميه في دعوى ضده امام القضاء الامريكي
وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن أوامر الاستدعاء صدرت ضد حفتر، و صقر الجروشي، و عارف النايض، ومحمود الورفلي، واصدرتها محكمة أمريكية بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة.

استدعاء حفتر وداعميه في دعوى ضده امام القضاء الامريكي
وكانت منظمة ليبية أمريكية معنية بحقوق الإنسان رفعت دعوى قضائية ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتهم "الإرهاب والقتل" خلال قصفه العشوائي الأخير على طرابلس.

من جهته، طالب الجيش الليبي، الخميس، بتحقيق أممي يكشف "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر بمدينة ترهونة، جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم الجيش محمد قنونو، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إنهم "بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيات حفتر الإرهابية، وعصابات الكاني، بحق أهالي ⁧مدينة ترهونة".

وأضاف أن "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا في حفتر، ويدفعنا للتأكيد على الموقف الذي أعلنه القائد الأعلى للجيش الليبي (فائز السراج) بأنه لا مكان أبدا لحفتر في مستقبل ليبيا".
رقم : 869522
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
لن تظلّ إيران مكتوفة الأيدي عند تنفيذ آلية "الزناد"
17 حزيران 2020
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
هل بدأ صبر "ترامب" ينفذ تجاه السعودية؟
17 حزيران 2020
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
نصر الله: شعار نزع سلاح المقاومة ظلم وخطيئة
16 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس