لبنان يعلن إعادة فتح مطار بيروت الدولي الشهر المقبل

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في تصريحات له، مساء الخميس، سنعيد فتح مطار بيروت الدولي أمام الطائرات الخاصة الأسبوع المقبل.



وأضاف وفي أول الشهر القادم سنفتح المطار لطائرات الركاب معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الأمر في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



وكان السلطات اللبنانية مطار بيروت الدولي أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية منذ بداية شهر أبريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.



وظل المطار مفتوحا فقط أمام رحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية والطائرات العسكرية ورحلات العاملين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وسجل لبنان حتى يومنا هذا الجمعة 1,495 إصابة بكورونا شفي منها 944، فيما توفي 32 حالة.