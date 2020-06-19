نجاح الاختبار الصاروخي الجديد ثمرة للتعاون مع وزارة الدفاع

وقال خانزادي، في تصريحه لدى ختام تدريبات (شهداء رمضان الابطال) الناجح التي نفذتها بحرية الجيش الايراني باستخدام صواريخ كروز ايرانية الصنع ذات مديات قصيرة وبعيدة، إن هذا النجاح هو ثمرة لجهود التعاون والتنسيق بين بحرية الجيش ووزارة الدفاع.



واضاف: إن بحرية الجيش الايراني تواصل مهامها في المياه الحرة والدولية بفضل جهود شبانها الغيارى من أجل رفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية عالية وخفاقة فوق جميع مياه البحار.



واشار الى نجاح اطلاق صواريخ كروز البحرية في تدريبات (شهداء رمضان الابطال) واصابتها الاهداف المحددة بدقة لافتا الى ان هذا النجاح الوطني الجديد ثمرة للتعاون والتنسيق بين كوادر بحرية الجيش ووزارة الدفاع.



ووصف التجربة الجديدة بأنها عززت مكانة ايران في مواجهة أي تهديد ضد البلاد والشعب ورفعت مستوى الثقة بالنفس لدى صنوف القوات المسلحة.



وشدد: ان كوادر بحرية الجيش باتوا اليوم أكثر شجاعة واندفاعا مما مضى ولايشعرون بأي خوف من معدات الاعداء ويؤكدون جهوزيتهم للقيام بالمهام الصعبة ويلاحظ اليوم هذا الاخلاص والشعور بالتفاني بين صفوف القوة البحرية أكثر مما مضى.