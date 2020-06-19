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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 11:38

قوات حفتر ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لمصراتة

قوات حفتر ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لمصراتة
وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية في بيان صحفي: إن "بعـض سرايا الكتيبة 497 صاعقة التـي تـم تشكيلها باسم الشهيـد الفـريق ركـن عبـد الفتـاح يونس العبيـدي، قد توجهت بعـد تكليفها وإعلان جاهزيتها واستلام مهامها القتالية إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة".

وأضاف البيان أن "آمـر القـوات الخاصة الليبيـة اللـواء ونيـس بوخمادة أصدر أوامره للانتقال إلى المـكان بناء على تعليمات القائد العـام للقـوات المسلحة العـربية الليبيـة، المشير أركان حرب خليفة حفتر"، مشيرا إلى أن "أسـود القوات الخاصة في جاهزية تامة لتنفيذ أوامر المـوت، وعلى درب الرجال والشهداء سائرون".

يشار أن قوات المشير حفتر تتمركز الآن في مدينة سرت وبعض المناطق القريبة من مدينة مصراته في محاولة لصد أي هجوم مفاجئ قد تشنه قوات حكومة الوفاق للسيطرة على مدينة سرت.

وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة غربي ليبيا.
رقم : 869569
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