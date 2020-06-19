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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 13:44

تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب يعلن مقتل زعيمه

تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب يعلن مقتل زعيمه
وأعلن قيادي في التنظيم عرف نفسه باسم: أبو عبد الإله أحمد، في تسجيل صوتي نقله موقع "مؤسسة الأندلس"، الذراع الإعلامية للتنظيم، الخميس، عن مقتل دروكدال، متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة.

وكانت فرنسا قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن قواتها تمكنت من قتل دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل" تحت قيادة المالي إياد أغ غالي الذي ينتمي إلى الطوارق.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الزعيم الارهابي للقاعدة في المغرب، الذي كان يرعى العديد من الجماعات في منطقة الساحل، قتل الخميس في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية، بحسب تعبيرها.

وكانت جماعات ارهابية عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وأعلنت مبايعتها لدروكدال.

وزعمت الولايات المتحدة أنها قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت في ترصد دروكدال.
رقم : 869590
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