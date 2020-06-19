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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 13:49

قطر تحث الأطراف الليبية على العودة الى الحوار الوطني

قطر تحث الأطراف الليبية على العودة الى الحوار الوطني
وقال علي "خلفان المنصوري" في كلمته في الدورة 44 للمجلس، إن "بلاده تدعو الليبيين إلى العودة للحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي".

وأضاف، أن "قطر تدعم بشكل كامل جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

واعتبر، أن "الهجوم الذي قامت به قوات "الجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي، منع من انعقاد المؤتمر الليبي".

وتابع: "الهجوم أعاد أيضا تجدد النزاع، وتسبب بحدوث انتهاكات وتجاوزات عديدة"، معربا عن قلق بلاده، إزاء "استمرار القتال وما نتج عنه من ضحايا ودمار".

ودعا المنصوري المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان، إلى "مواصلة تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية بما يتماشى مع الاحتياجات التي تطلبها الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا".
رقم : 869593
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