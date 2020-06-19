الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 13:50

برلمانية ايرانية: إسقاط الطائرة الأميركية غيرّ معادلات المنطقة

برلمانية ايرانية: إسقاط الطائرة الأميركية غيرّ معادلات المنطقة
وفي تصريح قالت النائب لاجوردي: كان لإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة المتطورة من قبل القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي تأثير كبير على معادلات المنطقة لأن هذه الطائرة المسيرة كانت أكثر الطائرات الأميركية تجهيزا وتطورا وتكلفة والتي تم إسقاطها لأول مرة من قبل قوة عسكرية في العالم، وسجل هذا العمل بأسم حرس الثورة.

وتابعت عضو البرلمان الايراني قائلة: بعد الحرب العالمية الثانية ، قدم الأميركيون أنفسهم على أنهم أكبر قوة عسكرية في العالم، ولكن تدمير الطائرات المسيرة الحديثة أظهر أن هذه القوة كانت هشة.

واوضحت لاجوردي، انه بعد تدمير الطائرة الأميركية ظهرت مؤشرات تراجع الولايات المتحدة، وكنا قد سمعنا مرات عديدة من قائد الثورة الاسلامية تأكيده إن اميركا في حالة أفول.

ومضت قائلة: بعد تدمير الطائرة الاميركية من قبل حرس الثورة الاسلامية اذعن بعض المحللين ان الولايات المتحدة تتراجع في العالم وفي هذه الأثناء نشهد الاحتجاجات المتتالية في مختلف المدن والولايات الاميركية بعد مقتل شاب على يد الشرطة الأميركية، وهذه الاحتجاجات يتسع نطاقها.

واختتمت عضو البرلمان الايراني قائلة: افول الأميركيين واحتجاجات شعبهم ضد حكام هذا البلد، توسعت الى الاتحاد الأوروبي، وهم يحتجون على الظلم لدى المجتمعات الغربية.
رقم : 869594
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس