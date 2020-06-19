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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 14:14

صحة ايران: 2615 اصابة جديدة بكورونا وتعافي192 159

صحة ايران: 2615 اصابة جديدة بكورونا وتعافي192 159
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 200 الفا و 262 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات : وفاة 120 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9392 شخصا.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 159 الفا و 192 شخصا لغاية الان.

واضافت المتحدثة ان محافظات "هرمزجان" و "كردستان" و "بوشهر" و "’ذربيجان غربي " و " ايرانشهر " في محافظة سيستان وبلوجستان في حالة الخطر بالنسبة الى شيوع كورونا.
رقم : 869601
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