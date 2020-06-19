تركيا تعلن نيتها اقامة المزيد من القواعد العسكرية شمال العراق

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في منطقة كردستان العراق ونينوى، ضد حزب العمال الكوردستاني يومي الأحد والثلاثاء ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الكورد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.



وقالت وزارة الدفاع الخميس إن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بطائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.



وقال مسؤول تركي بارز بحسب رويترز إن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكوردستاني وقدراتهم اللوجستية.



وأضاف "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك. وستقام قواعد جديدة". ولتركيا قواعد عسكرية كثيرة في كردستان العراق ابرزها قاعدة بامرني شمال مدينة دهوك وهي تحتوي على مهبط للطائرات.



يذكر ان بغداد طالبت انقرة بسحب قواتها من الاراضي العراقية والكف عن الأفعال الاستفزازية، كما استدعت مجددا السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية عمليات بلاده ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.