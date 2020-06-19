الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 15:04

تركيا تعلن نيتها اقامة المزيد من القواعد العسكرية شمال العراق

تركيا تعلن نيتها اقامة المزيد من القواعد العسكرية شمال العراق
ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في منطقة كردستان العراق ونينوى، ضد حزب العمال الكوردستاني يومي الأحد والثلاثاء ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الكورد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الخميس إن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بطائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.

وقال مسؤول تركي بارز بحسب رويترز إن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكوردستاني وقدراتهم اللوجستية.

وأضاف "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك. وستقام قواعد جديدة". ولتركيا قواعد عسكرية كثيرة في كردستان العراق ابرزها قاعدة بامرني شمال مدينة دهوك وهي تحتوي على مهبط للطائرات.

يذكر ان بغداد طالبت انقرة بسحب قواتها من الاراضي العراقية والكف عن الأفعال الاستفزازية، كما استدعت مجددا السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية عمليات بلاده ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
رقم : 869607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس