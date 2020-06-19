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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 17:31

صحة لبنان: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة لبنان: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأعلنت ​​​وزارة الصحة العامة​​​، في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات ​فيروس ​كورونا على الأراضي ال​لبنان​ية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة بالكورونا الى 1510، مشيرة الى أن الإصابات هي 10في صفوف المقيمين من بينها 6 من المخالطين و5 إصابة من الوافدين هم من السعودية وبريطانيا وغينيا.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الفائتة، وبذلك تستقر حالات الوفاة على 32، معلنة أن حالات الشفاء بلغت 952، أما عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 1643.

يذكر أن حالات الإصابة الـ15 توزعت وفق المناطق على الشكل التالي: 1 في البسطة، 2 في بئر حسن، 1 تحويطة الغدير، 1 برج حمود، 1 بسكتنا، 1 حومال، 1 حي السلم، 1 فيترون، 1 وادي نحلة، 1 المنكوبين، 1 المية ومية، 1 الفوار، 1 برج رحال، 1 دير قانون رأس العين.
رقم : 869623
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