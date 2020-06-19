جيش الإحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ يعلن اختفاء أحد جنوده

وطلبت شرطة الإحتلال، في بيان مرفق بصورة وأوصاف “المساعدة في اقتفاء آثار جندي يدعى أديل فيشلر (19 عاما)”.



وقال البيان إن فيشلر “يخدم في القاعدة العسكرية (شيزافون) جنوبي الأراضي المحتلة، وشوهد آخر مرة مساء الخميس وهو يخرج من القاعدة”.



ولم تكن واقعة اختفاء جندي في جيش الإحتلال هي الأولى من نوعها، إذ أعلنت قوات الإحتلال عن اختفاء أحد جنودها من قاعدة عسكرية بالجنوب ايضا في فبراير/ شباط 2019.

ورغم ذلك لم تلمح الصحف العبرية إلى احتمال اختطاف فيشلر، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختفائه حتى الساعة 8:50 ت.غ.