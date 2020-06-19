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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 18:11

اللواء موسوي: سننتج عشرات الصواريخ تكريما لكل شهيد

اللواء موسوي: سننتج عشرات الصواريخ تكريما لكل شهيد
وفي رسالة وجهها الى قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي اعرب اللواء عبدالرحيم موسوي عن تقديره للتنفيذ الناجح لمناورات القتال البحري، من خلال جهود كوادر القوة البحرية وتعاون وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والتي خلقت موجة من الأمل والفخر والاعتزاز في قلوب حزب الله.

وقال موسوي: لقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الجهد السامي في قاموس عاشوراء للقوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الايرانية حتى لا تسقط راية عزة واقتدار الأمة الإسلامية والشعب الايراني من أيدي أي شهيد ولن تكون هناك مهمة لا نهاية لها، لأن العلماء كثيرون، ونهيئ انفسنا لأصعب المجالات من اجل كرامة الأمة واقتدارها بفضل العناية الالهية ورعاية الامام صاحب الزمان (عج).

وتابع اللواء موسوي قائلا: اليوم يجب أن يعلم أعداء الشعب الايراني أنه باسم وذكرى كل شهيد في الجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن عشرات الصواريخ ستنتج لتدمير أي تهديد قريب وبعيد بقوة تفوق خيالهم، سيكون الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الإقليمية الايرانية مصدر هذه الحركة الثورية في المسار الواضح للاعتماد على النفس وتعزيز القدرات الدفاعية، ولن يتمكن أي حظر الحد من الفكر الايراني السامي.
رقم : 869628
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