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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 18:23

"النصرة" تواصل منع خروج الطلاب السوريين من إدلب

"النصرة" تواصل منع خروج الطلاب السوريين من إدلب
وقالت مصادر "لليوم السادس على التوالي، ما تزال المجموعات المسلحة تمنع وصول الطلاب إلى المعابر التي تفصل مناطق سيطرتها في المحافظة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، لتقديم امتحاناتهم لشهادتي التعليم الثانوي والأساسي".

وأكد عدد من أهالي الطلاب في إدلب أن "مسلحي هيئة تحرير الشام ما زالوا يمنعونهم من الوصول إلى محيط معبر ترنبة- سراقب"، كما أشاروا إلى "قيام المسلحين بمصادرة بطاقاتهم التعريفية والتعرض لهم بالمضايقات".

وجدد مصدر أمني سوري التأكيد لـ "سبوتنيك" أن "الحكومة السورية والجهات المختصة بما في ذلك الصحية والتعليمية، وفرت كافة التجهيزات اللوجستية والصحية على المعبر بالإضافة الى تأمين مراكز إقامة مؤقتة للطلاب في محافظة حماة".

ووفق المواعيد المعلنة لوزارة التربية، يبدأ أول أيام امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي مطلع الأسبوع المقبل.
رقم : 869631
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