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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 18:48

شركة طيران ماهان: الحرس الثوري ذو قدرات هائلة ولا يحتاج لنا

شركة طيران ماهان: الحرس الثوري ذو قدرات هائلة ولا يحتاج لنا
وفي بيان ردا علی شائعات انتشرت على الفضاء الافتراضي زعمت أن شركة ماهان تابعة للحرس الثوري، أعلنت شركة ماهان للخطوط الجوية، انه إثر انتشار خبر في الفضاء الافتراضي والذي أصبح مؤخرا ذريعة لوسائل الاعلام الاجنبية لتتهجم على شركة ماهان وخدماتها، فإن الشرك تنفي بشدة هذا الخبر، لافتة إلى أنها شركة خاصة وليس لها أي حصة من العائدات العامة او الموارد الحكومية، ولذلك فإنها تبذل قصارى جهودها لضمان معيشة قرابة 10 آلاف من موظفيها المباشرين وغير المباشرين، فضلا عن سائر النفقات الباهظة للنشاط الجوي، ولذلك فإنها التزمت ليس فقط بالبروتوكولات والقوانين الجوية الداخلية، بل حتى إنها طبق أعلى معايير ICAO و IATA و IOSA. وهي من الشركات القليلة الداخلية التي يمكنها تقديم أفضل الخدمات الجوية، ولذلك فإنها تتعرض لأكبر التهديدات والحظر الجائر من قبل أعداء البلاد في الخارج والداخل.
رقم : 869632
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