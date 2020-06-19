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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 18:49

روسيا: لا مؤشرات على ممارسة إيران أي أنشطة نووية سرية

روسيا: لا مؤشرات على ممارسة إيران أي أنشطة نووية سرية
وجاء هذا التأكيد على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف، في أعقاب تبني مجلس محافظي الوكالة اليوم الجمعة بأغلبية الأصوات قرارا قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يطالب إيران بإتاحة الوصول إلى منشأتين غير مسجلتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

وقال المندوب الروسي: "ليس هناك أي مؤشرات على أن إيران تمارس حاليا أنشطة نووية غير مصرح بها في الموقعين المذكورين، وسبق أن أكد نائب المدير العام للوكالة ماسيمو أبارو، أثناء موجز فني عقده في 10 يونيو، عدم وجود أي تحفظات أخرى لدى الوكالة، ما يعني أن الحديث لا يدور الآن إلا عن التأكد من اكتمال الإعلان المقدم من قبل جمهورية إيران الإسلامية".

ولفت أوليانوف إلى أن "مثل هذه المسائل لا تجلب أي مخاطر على نظام الضمانات المتفق عليه بين إيران والوكالة، ناهيك عن الأمن والسلام الدوليين"، مؤكدا على ضرورة حلها "بطريقة هادئة ومهنية وبعيدة عن المجابهات عبر الحوار بين الأمانة العامة للوكالة، وطهران".
رقم : 869633
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