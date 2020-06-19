مقتل وإصابة 5 عراقيين جراء القصف التركي على دهوك

وقال علي ورهان إن "القصف التركي الذي مايزال مستمرا على مناطق في دهوك، اسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين".وأضاف ورهان، أن "اثنين من الضحايا قتلا بالقصف على قرية سيدا التابعة لقضاء العمادية، فيما قتل المواطن الثالث مع إصابة اثنين آخرين، جراء القصف على ناحية كاني ماسي".وأشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك، إلى "وجود موجة نزوح من للعشرات من المواطنين من قراهم بسبب استمرار القصف".وكان موقع "بغداد اليوم" افاد، الجمعة، بان العشرات من المواطنين نضموا تظاهرات رافضة للقصف التركي شمال العراق.وقال إن العشرات نضموا تظاهرات في ناحية شيلادزي بدهوك رفضا للاعتداء التركي على الاراضي العراقية.واطلقت تركيا، يوم الاربعاء الماضي، عملي مخلب النمر" شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفهم تركيا منظمة ارهابية.وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق، بعد عملية انطلقت فجر الاثنين الماضي.وعلى خلفية عمليات الجيش التركي المتواصلة في شمال العراق، استدعت الخارجية العراقية أمس الخميس السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للمرة الثانية، داعية أنقرة إلى الكف عن "الأفعال الاستفزازية".