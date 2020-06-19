بريطانيا تسجل 173 وفاة وأكثر من 1300 إصابة بكورونا

وأكدت الصحة البريطانية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 42461 حالة وفاة.



وأشارت الوزارة إلى رصد 1346 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال يوم، مقابل 1218 إصابة أعلنت عنها أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 301815.



وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم عن خفض مستوى الخطر الوبائي في البلاد من الدرجة الرابعة (وهي الأعلى) حتى الثالثة.



وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.