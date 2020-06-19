الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 19:43
قائد القوة البحرية للجيش:

قريبا.. إيران تنتج صواريخ فرط صوتية

قريبا.. إيران تنتج صواريخ فرط صوتية
وأضاف الأميرال خانزادي، انه ستحدث بالتأكيد تغييرات خاصة في محركات الصواريخ التابعة للقوة البحرية للجيش، لكي تكون قادرة على تحمل درجات حرارة أعلى لفترة أطول".

وتابع:  انه سيكون لدينا بالتأكيد تغييرات في أنظمة التزويد بالوقود ونظام الملاحة البحرية أيضا.

وقال خانزادي: "اليوم نجحنا في التوصل الى انتاج صواريخ بمدى 300 كيلومتر ، وسنتوصل قريبا الى مديات أكبر وأكثر إدهاشا".

وقال قائد القوة البحرية اننا في القوة البحرية نتطلع إلى إطلاق صواريخ عموديا ، الأمر الذي سيسمح لنا بوضع المزيد من الصواريخ على أسطح السفن لضرب أهداف أكثر تنوعا.
رقم : 869644
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020
دعوات لـ
دعوات لـ'فجر الجمعة العظيم' في الأقصى ومساجد الضفة
17 حزيران 2020
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
نتنياهو والضم وانقلاب الطاولة
17 حزيران 2020
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
الجنون الأمريكي يدفع إيران نحو الرّد الحاسم
17 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس