الاوقاف السورية تصدر قرارا جديدا بسبب كورونا

وأشار مدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد اكتشافها تسع إصابات مخالطة لسيدة سبعينية توفيت الأربعاء الماضي بفيروس كورونا في جديدة الفضل.



وكانت وزارة الصحة أوضحت في بيان لها أمس أن فرق الترصد والتقصي باشرت بإجراء الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار في جديدة الفضل بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية فيها تعاني من أمراض القلب والضغط والسكري.



وذكرت الصحة أنه تم اكتشاف تسع إصابات مخالطة للسيدة وعزلهم بمشفى قطنا وتم تطبيق الحجر الصحي على أربعة أبنية في جديدة الفضل بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها لضمان سلامة المواطنين.